Liesse à Naples après le sacre de l’Argentine : «Appeler Maradona un dieu n’est pas exagéré» (Osimhen)

Liesse à Naples après le sacre de l’Argentine

Certes l’Italie n’était pas à la Coupe du monde 2022, mais elle avait des raisons de fêter, surtout après la victoire finale de l’Argentine. Dans le pays, notamment à Naples, on n’a pas oublié Diego Armando Maradona. Ils étaient nombreux à descendre dans les rues de la ville pour célébrer le sacre de l’Argentine.





Victor Osimhen, l’attaquant nigérian de Naples qui vivait pour la première fois un tel évènement, était surpris par la grande influence de Maradona dans la cité. « J’ai vu la fête dans les rues et sur les places de Naples. Impressionnant ! Je ne sais même pas ce qu’était Maradona pour Naples, mais l’appeler dieu, ce n’est pas exagéré » a déclaré le super eagle au Napoli Magazine. Maradona est arrivé à Naples en provenance de Barcelone en 1984 pour 6,9 millions de livres sterling.





Naples gagne le championnat d’Italie pour la première fois avec Maradona





Il a aidé le club a gagné le championnat d’Italie pour la première fois de son histoire lors de la saison 1986-1987. Au cours de la même saison, il gagne la Coupe d’Italie. L'Argentin réalisait cet exploit après avoir remporté un an plus tôt, la Coupe du monde. Le joueur devenait ainsi une superstar mondiale. Lors de la saison 1988-1989, il décroche pour Naples la Coupe d’Europe. La saison suivante lui permet d’enchaîner avec un nouveau titre de champion d’Italie. Son dernier trophée à Naples est la Super coupe d’Italie remportée lors de la saison 1990-1991.





« Ici Maradona existe pour toujours »