Liga 37e journée : Le Real Madrid peut valider son titre

Les matches de la 37e journée de la Liga auront lieu ce jeudi à 19 h heure locale.Le Real (1er, 84 pts +44) a la possibilité de décrocher son 34e sacre en Liga en cas de victoire devant Villarreal ou si le club de la capitale fait un meilleur résultat que son rival catalan.Auteur de 9 victoires depuis la reprise, le club madrilène accueille un sous-marin jaune (5e, 57 pts +11) en quête de points pour sécuriser sa place européenne.Pour garder l'espoir de conserver son titre de champion, le FC Barcelone doit dominer Osasuna tout en espérant que Madrid ne gagne pas devant Villarreal.Pour les places européennes encore en jeu, quatre équipes se disputent deux places. Il s'agit de : Villarreal, Getafe, Real Sociedad et Bilbao.Getafe (6e, .54 pts +9) est sous la menace de la Réal Sociedad (7e, .54 pts +8). Ils recevront respectivement l'Atletico de Madrid et le FC Séville déjà qualifiés pour la C1.Dans le bas du classement, Eibar de Pape Kouly Diop a validé son maintien dans l'élite pour la saison prochaine.En mauvaise posture à deux journée de la fin, le Real Majorque et Leganes sont à quatre points du premier non relégable.Le premier reçoit Grenada tandis que le second se déplace à Bilbao qui entretient encore un espoir de disputer l'Europe la saison prochaine.