Liga : auteur d'un doublé, Karim Benzema porte le Real Madrid à Bilbao

L'international français a inscrit ses 14e et 15e buts de la saison pour donner la victoire à son équipe, mercredi.





Avec sa victoire sur la pelouse de l'Athletic Club (1-2), le Real Madrid a terminé l'année en beauté, mercredi 22 décembre. Les Madrilènes ont été portés par un doublé de leur capitaine Karim Benzema pour remporter ce match avancé de la 21e journée de Liga.





Benzema, auteur de ses 14e et 15e buts de la saison, a confirmé sa forme étincelante. Son premier but, d'une superbe frappe enroulée dès la 4e minute, a mis son équipe sur de bons rails. L'international français a même doublé la mise trois minutes plus tard, sur une ouverture d'Eden Hazard.









Avec huit points d'avance sur Séville, le Real fonce vers le titre





Malgré la réduction du score basque par Oihan Sancet (10e), le Real Madrid a sécurisé sa victoire. Avec 46 points, il devance désormais de huit points le Séville FC, et de treize le Betis (3e), qui ne disputeront cette journée qu'en janvier. Cette rencontre a en effet été avancée en raison d'un problème de calendrier lié à la Coupe du Roi.





Plus tôt dans l'après-midi, l'Atlético de Madrid, champion en titre, a concédé une défaite sur la pelouse de Grenade (2-1), en match en retard de la 9e journée. Avec cette quatrième défaite d'affilée, les coéquipiers d'Antoine Griezmann sont cinquièmes, à dix-sept points du Real Madrid.