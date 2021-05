Liga : David Alaba signe au Real Madrid

Le Real Madrid l’a officialisé ce vendredi, David Alaba signe un contrat de 5 ans selon la presse espagnole. L’Autrichien est arrivé libre du Bayern Munich après 11 ans passés au club et 10 titres en Bundesliga accumulés.







La roue tourne du côté du Bayern Munich. Le club allemand laisse partir libre trois de ses cadres. Jerôme Boateng, Javi Martínez et David Alaba s’en vont après une décennie passée en Bavière. Alaba, courtisé par plusieurs cadors européens, va finalement s’engager du côté du Real Madrid. L’Autrichien de 28 ans est un joueur extrêmement polyvalent pouvant jouer dans l’axe de la défense, sur le côté gauche et dans le milieu de terrain.





Selon la presse madrilène, l’ancien Bavarois a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026, et touchera un salaire de 12 millions d’euros annuel. Après 11 ans de bons et loyaux services, David Alaba se lance un nouveau défi. En Bavière, l’Autrichien a accumulé 2 Ligues des champions, 10 titres en Bundesliga, 6 Coupes d’Allemagne, 2 Mondiaux des clubs, 2 Supercoupes de l’UEFA, et 4 Supercoupes d’Allemagne.