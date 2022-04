Liga : le Barça s’incline contre Cadiz

Après sept victoires d'affilée, le FC Barcelone a chuté lundi soir face à Cadiz (0-1), au Camp Nou, dans un match de la 32e journée de Liga. Quatre jours après une élimination contre l'Eintracht Francfort en quarts de finale de la Ligue Europa, le club catalan a subi un nouveau camouflet à domicile face à une formation qui lutte pour son maintien.





Les joueurs de Xavi ont cédé sur un but de Lucas Perez (48e), sans parvenir à recoller malgré la titularisation d'Ousmane Dembélé et les entrées en jeu de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Luuk de Jong.





Le Barça reste calé à 60 points, comme le FC Séville et l'Atletico Madrid, et manque l'occasion d'occuper seul la deuxième place du classement. Les Blaugrana se trouvent relégués à quinze longueurs du Real Madrid. Grâce à cet exploit, Cadiz quitte la zone rouge et remonte à la seizième place avec 31 points.