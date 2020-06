Liga : le Barça tenu en échec par le FC Séville

L'affiche de la 30e journée de Liga s'est conclue par un nul entre le FC Séville et le FC Barcelone (0-0), vendredi soir à Ramon Sanchez Pizjuan. Le Barça entrouvre la porte au Real. Vendredi soir, les Blaugrana n'ont pas réussi à se défaire du FC Séville à Ramon Sanchez Pizjuan (0-0), dans un choc de la 30e journée de Liga qui ne restera pas dans les annales de cette saison. Après deux succès contre Majorque (4-0) et Leganés (2-0), le FC Barcelone lâche des points dans l'optique du titre. Leaders avec 65 points, les partenaires d'Antoine Griezmann prennent trois longueurs d'avance sur le Real Madrid, opposé dimanche à la Real Sociedad à Anoeta et qui reviendra à hauteur en cas de succès. Troisième avec 52 points, le FC Séville de Julen Lopetegui compte trois points de plus que l'Atletico Madrid, qui reçoit samedi le Real Valladolid.