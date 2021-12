Liga : Le Real impose sa loi, Barça dans le dur, Boulaye Dia et Villarreal se redressent

On jouait la 17e journée de Liga ce weekend.







Le Real Madrid s'est imposé face à l'Atlético (2-0) dans le derby de Madrid grâce au treizième but de Karim Benzema, d'une jolie reprise de volée (1-0, 16e). Asensio a enfoncé le clou à l'approche de l'heure de jeu (2-0, 57e). Le Real consolide sa place de leader et compte désormais huit points d'avance sur le deuxième, le FC Séville.









Si ça sent bon du côté de Madrid, le rival catalan traverse une période délicate. Déjà éliminé de la Ligue des champions, Barcelone a été accroché par Osasuna (2-2). Les hommes de Xavi sont en huitième position au classement avec cinq points de retard sur le quatrième, l'Atlético.









Villareal et Boulaye Dia se sont logiquement imposés (2-0) devant Rayo. Le sénéglais a débuté la partie puis il été remplacé à la (63e). Le sous marin jaune est treizième de Liga.





Alaves et Getafe ont partagé les points. Loum Ndiaye et Sylla ont participé à la rencontre. Alaves est quinzième avec trois points de plus que son adversaire du jour, premier relégable.