Liga : Quelques nouveautés pour la saison 2020/21

Deux Ballons pour la Liga

La Liga a innové cette année en mettant l'accent sur la technologie mais aussi sur le terrain avec l'utilisation de deux ballons pour une même saison. Grâce à la Machine Learning, des données fiables sur les statistiques des joueurs seront disponibles. Un graphisme légendé sur le terrain permettra aux téléspectateurs de mieux comprendre le jeu. Une nouvelle découverte qui accompagnera la bibliothèque multimédia, productrice d'ambiance au cours des matches.





2 ballons pour une saison





Équipementier officiel du championnat d'Espagne depuis la saison dernière, la marque Puma a dévoilé deux nouveaux ballons pour la saison 2020-2021 « Accelerate » sera le ballon utilisé pour la majorité des matches de La Liga. Il symbolise l'enchainement des matches. Imaginé au travers d’un coloris blanc avec des graphiques d’accélération intégré dans le design et des touches de noir, de bleu, de jaune et de rouge.





UN BALLON SPÉCIAL POUR LES RENCONTRES CLÉS