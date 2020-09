Liga : Une pub pour Puma fait des blessés à Madrid

Pour promouvoir la collaboration de Puma avec la Liga, une campagne de publicité dans les rues de Madrid a fait le buzz. Un succès qui aurait pu virer au cauchemar.







Nouvelle saison, nouveau sponsor. Puma est devenu le nouveau fournisseur de ballons de la Liga, qui après 23 ans chez Nike, a décidé de tourner la page. Pour fêter cette nouvelle collaboration et le retour du championnat espagnol, la marque a décidé de réaliser une campagne de publicité assez originale. A Madrid, plusieurs bornes en béton à la forme ronde ont été habillées aux couleurs des nouveaux ballons. Le rendu est bluffant et la campagne a été victime de son succès, d’un point négatif… En effet, Marca souligne que plusieurs accidents ont eu lieu.









Des passants, croyant voir devant leurs yeux des ballons de football, ont frappé dans la sphère mais se sont vite rendus compte qu’ils s’étaient trompés, la surface étant beaucoup plus dur qu’un ballon de football. Suite à ces nombreux incidents, la vice-maire de Madrid a pris une décision radicale. Pour la santé des habitants et éviter un drame, elle a annoncé la suppression de la campagne de publicité. Dans un tweet, elle a reconnu le danger de ses faux ballons et a affirmé que les bornes vont retrouver leur visuel habituel. Heureusement pour les blessés, aucun cas grave n’est a déplorer. Plus de peur que de mal. Puma et la Liga devront revoir leurs plans dans le futur. La mission sera difficile, il s’agira de réaliser des campagnes moins réalistes …