Ligne 1 - 11e journée : As Douanes et Linguère se neutralisent (1-1)

As Douanes a fait match nul 1-1 contre la Linguère de Saint-Louis en match comptant pour la onzième journée de la ligue 1 professionnelle jouée ce jeudi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Un match très difficile au cours duquel les gabelous ont failli perdre la partie.







La Linguère s'est fait peur en première période en ouvrant le score sur pénalty.





Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score d'un but à zéro en faveur des Samba Linguère. Peu de temps après la reprise de la seconde période, As Douanes égalise. Les deux équipes se séparent sur le score d'un but partout.