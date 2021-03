Ligue 1/ 10ème journée : Diambars/ Génération, le choc des académiciens pour le fauteuil de leader

Diambars/ Génération Foot, c’est l’attraction de la 10ème journée de ligue 1. Cette affiche entre clubs académiciens, arrive au moment où les deux équipes sont dans une pente ascendante.En effet, Diambars (1er, 18 pts) affiche la grande forme avec deux victoires d’affilée. En face, Génération Foot (2ème, 17 pts). Intraitable avec quatre victoires de suite, il voudra remporter le match pour arracher la première place. L’As Douane (3ème, 16 pts) reçoit le Stade de Mbour. Les douaniers qui sont dans une bonne dynamique peuvent profiter d’une défaite de Diambars ou de Génération Foot pour prendre la 2ème. Battu par le grand rival l’US Gorée (0-1) en match retard, le Jaraaf qui a enchainé une deuxième défaite doit réagir à quelques jours de son match de coupe CAF. Toutefois, en accueillant l’As Pikine (4ème, 15 pts), la tâche du club vert et blanc s’annonce difficile.Au stade la Tanière, Mbour PC accueille Casa Sport pour un match de rachat pour les deux équipes. En effet, le Mbour PC (12ème, 7 pts) tentera de mettre fin à une série de trois défaites successives, en face le Casa Sport essaiera de se reprendre après une surprenante défaite à Thiès contre CNEPS (0-1).Teungueth Fc qui a balayé Ndiambour à domicile (3-0) lors de la journée précédente, reçoit l’US Gorée (13ème, 7 pts). Les représentants du Sénégal en ligue des champions africaine veulent se mettre en confiance avant leur match contre MP Alger. Avec 7 défaites d’affilée, Niary Tally (14ème , 3 pts) est dans une situation critique. Les « galactiques » qui ont perdu leur bonne étoile accueillent CNEPS (5ème, 15 pts) qui a enchaîné deux succès.Ndiambour de Louga qui a perdu son entraineur Assane Diallo qui démissionné pour cause de mauvais résultats, reçoit DSC. Les lougatois tenteront de décrocher une première victoire à domicile devant une équipe de Dakar Sacré Cœur (10ème, 9 pts qui peine à quitter le ventre mou du classement.Programme 10ème journéeSamedi 13 mars 2021Stade Fodé Wade16h00 Diambars / GFStade Ibrahima Boye16h00 Douane / Stade MbourDimanche 14 mars 2021Stade Amadou Barry16h00 NGB / CNEPSStade La Tanière16h00 Mbour PC / Casa SportsStade Alboury Ndiaye16h00 Ndiambour / DSCTeungueth FC / US GoréeJaraaf / AS Pikine