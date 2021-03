Ligue 1/ 10ème journée : Douane leader nouveau, Diambars / Génération Foot se quittent dos à dos

La Douane a réalisé la belle opération de la 10ème journée en battant Stade de Mbour (2-1). Avec cette victoire, les douaniers qui ont le même nombre de points que Diambars (19 pts), ont une meilleure différence de buts +6 que les académiciens de Saly +5. Ils prennent la première place en profitant du match nul entre Diambars et Génération Foot (0-0). Teungueth Fc dans une bonne dynamique, a pris le dessus sur US Gorée (1-0).Avec cette précieuse victoire, Teungueth Fc (4ème, 17 pts) qui compte encore deux matchs en retard, reste à l’embuscade pour la première place. Dans le bas du tableau, Niary Tally qui n’avait plus gagné depuis la première journée, a renoué avec le succès en battant CNEPS (1-0). Avec cette courte victoire, Niary Tally met fin à une série noire de 8 défaites.Ndiambour qui s’est séparé de son entraineur la semaine dernière pour cause d’insuffisance de résultats, a décroché son premier succès à domicile en battant Dakar Sacré-Cœur (1-0).Le Casa Sport qui a des résultats en dents de scie depuis le début de la saison, a décroché une précieuse victoire en battant Mbour Pc (2-1). Le match Jaraaf/ As Pikine a été reporté à une date ultérieure.RésultatsDiambars/ Génération Foot 0-0Ndiambour / Dakar Sacré-Cœur 1-0)Teungueth Fc / US Gorée 1-0)Mbour PC/ Casa Sport 1-2Douane / Stade de Mbour 2-1Niary Tally / CNEPS Excellence 1-0Jaraaf/ AS Pikine remis