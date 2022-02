Ligue 1, 11e journée : Duel au sommet entre Guédiawaye Fc et Génération foot

Génération foot (1e, 18 points+6) et Guédiawaye foot club (3e, 18 points+3) sont bien dans la course pour le titre de l’élite du football sénégalais et comptent sans doute maintenir cette cadence pour atteindre leur objectif. Mais les deux formations se retrouvent pour le compte de la 11e journée pour déterminer le leader du championnat à l’issue de cette rencontre.



Depuis quelques journées, c’est le mano à mano à la tête de la L1 entre ces deux clubs et le Casa Sport (2e, 18 points+4). Une situation qui apporte souvent des changements en haut du tableau du classement.

Les Casa qui affronte Ndiambour et le Jaraaf (16 points) qui croise le Dakar Sacré-Cœur sont à l’affût pour s’installer sur le fauteuil de leader.

Programme 11e journée

Samedi

16h 30 : Tfc-Linguère

16h 30 : Gorée-Pikine

16h 30 : Dsc-Jaraaf

16h 30 : Diambars-Douanes

16h 30 : Gfc-Génération foot

Diamanche

16h 30 : Ndiambour-Casa Sport

16h 30 : Cneps-Mbour Pc