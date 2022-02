Ligue 1 / 11ème journée: Génération Foot garde son fauteuil de leader, AS Pikine noie Us Gorée

C’est le statut-quo à la tête du classement à l’issue de la 11 ème journée. En effet, les trois équipes qui occupent la tête de la ligue 1 ont toutes concédé le match nul.





Dans la rencontre choc du week-end, Guédiawaye (3ème, 19 pts) et Génération Foot (1er, 19 pts) ont fait match nul (1-1). Avec ce partage de points entre « Crabes » et « Grenats », le Casa Sport avait l’opportunité de prendre la première place, mais les Ziguinchorois ont été contraints au match nul par la lanterne rouge Ndiambour (0-0).





Au Stade municipal de Mbao, l’AS Pikine a surclassé l’Us Gorée (4-0). Avec ce large succès, l’AS Pikine pointe désormais à la 2ème place avec 17 points. Dans duel entre clubs Dakarois, Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf ont fait match nul (0-0). C’est le même score qui a sanctionné le match entre Teungueth Fc et Linguère de Saint-Louis. Le club rufisquois champion du Sénégal en titre, qui n’a plus gagné depuis la 6ème journée, commence à inquiéter sérieusement ses supporters. Comme Teungueth Fc, Diambars (13ème, 9 pts) vit lui aussi des moments difficiles. Les académiciens de Saly qui n’ont plus gagné depuis la première journée, ont été battus à domicile par l’As Douane (0-1). À Thiès, CNEPS Excellence (11ème, 12pts)) et Mbour Pc (9ème, 13 pts) ont fait match nul (0-0).





Babacar SENE





Résultat 11ème journée ligue 1

Teungueth Fc / Linguère : 0-0

Diambars / Douane : 0-1

Ndiambour / Casa Sport: 0-0

CNEPS Excellence / Mbour Pc : 0-0

US Gorée / AS Pikine : 0-4

Dakar Sacré-Cœur / Jaraaf : 0-0

Guédiawaye / Génération Foot : 1-1