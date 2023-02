Ligue 1/12ème journée : Casa/ Sonacos et Diambars / Gorée, deux belles affiches pour la reprise

Après une pause d’un mois à cause du Chan, le championnat professionnel reprend ses droits ce week-end au Sénégal. Et c’est le leader Diambars(21pts) qui lance les hostilités en accueillant l’Us Gorée (7ème,11 pts). Les académiciens qui ont perdu leur attaquant-vedette Maleye Diagne parti en Lettonie, peuvent compter sur le retour d’Elimine Cissé pour consolider leur première place. Deuxième au classement avec le même nombre de points que Diambars, Casa Sport de Ziguinchor accueille la Sonacos de Diourbel (6ème ,16pts). Les ziguinchorois qui veulent récupérer la première place n’auront pas la partie facile face à une formation Baol-Baol souvent très à l’aise à l’extérieur (5 nuls et une défaites). Au Ngalandou Diouf, Teungueth (8ème ,14 pts) reçoit Stade de Mbour (10ème ,13 pts). Malgré le départ de son défenseur central Ousmane Diouf (Al Hilal Soudan), Teungueth FC, avec ses néo champions d’Afrique, a les moyens de prendre les trois points de la victoire face à un adverse en difficulté après la démission de son entraineur Cheikh Gueye. Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf (4ème ,17 pts) qui restait sur une victoire avant la pause, accueille Guédiawaye FC. Les verts et blancs qui peuvent compter sur leurs champions d’Afrique, Moussa Ndiaye et Melo Ndiaye, voudront gagner ce match pour mettre la pression sur Diambars et Casa. Au stade Ibrahima Boye, Dakar Sacré Cœur (5ème, 17 pts) croisera le fer avec Génération Foot (9ème ,13 pts) pour un choc entre académiciens. Génération Foot qui reste sur deux défaites et un match nul pour ses trois derniers matchs en championnat, n’aura pas droit à l’erreur devant le Dakar Sacré Cœur de Moussa Kanté. Au stade Mawade Wade de Saint-Louis, la Linguére (12ème,11 pts) reçoit la lanterne rouge Cneps (14ème ,3 pts. Bien qu’en mauvaise posture, la Linguére part favorite devant la plus mauvaise défense (19 buts encaissés) et la plus faible attaque (4 buts marqués). Première relégable avec seulement 10 points, l’As Douane sera l’hôte de l’As Pikine (11ème , 13 pts). Dans ce choc de mal classé, l’As Pikine semble le mieux outillé pour prendre les trois points.