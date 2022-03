Ligue 1: 12ème journée : Génération Foot/ DSC, duel des "Académiciens", Linguère/ GFC, choc des promus

Génération Foot et Dakar Sacre Coeur au menu de la 12e journée

La Ligue 1 sénégalaise joue, ce week-end, sa 12ème journée. Trois belles affiches sont au programme. Le leader, Génération Foot (19 pts), accueille Dakar Sacré-Cœur (10ème, 12 pts) pour un duel des "Académiciens" qui s’annonce épique. En effet, la rencontre entre ces deux centres de formation d’excellence offre aussi un duel entre deux sorciers blancs, Oliver Perrin (GF) et David Laubertie (DSC) qui rêvent de voir leurs poulains régner sur la Ligue 1.





Au stade Aline Sitoé Diatta, Teungueth Fc, champion du Sénégal en titre, sera l’hôte du Casa Sports (2ème 19 pts). Un déplacement plus que périlleux pour les Rufisquois (7ème, 14 pts) qui n’ont plus gagné depuis la 6ème journée. A Saint-Louis, la Linguère (6ème, 15 pts) accueille le Guédiawaye FC (3ème, 19 pts) pour le choc des promus. Les « Samba Linguère », en difficulté depuis trois journées, auront fort à faire face à des « Crabes » redoutables à l’extérieur et qui visent la première place. Premier relégable avec seulement 9 points, Diambars est dans une situation très délicate. Les "Académiciens" de Saly qui accueillent le CNEPS Excellence (12ème, 11 pts) n’auront d’autre alternative que de gagner, sous peine de sombrer dans la crise.





Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf reçoit Mbour Pc (9ème, 13 pts). Le club vert et blanc ( 5ème,17 pts) qui connait un coup d’arrêt depuis quatre journées, veut renouer avec le succès et rester au contact des équipes du haut du classement. Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine (4ème,17 pts) croisera le fer avec le Ndiambour ( 14ème, 8 pts). Les banlieusards qui jouent devant leur public partent avec la faveur des pronostics face à une équipe lougatoise qui n’a jusqu’ici obtenu qu’une seule victoire.

Au stade Ibrahima Boye, l’AS Douane (11ème, 12 pts) joue l’US Gorée (8ème, 13 pts), un choc du milieu de tableau. Un seul point sépare les deux formations qui veulent remporter le gain de la partie pour s’éloigner de la zone dangereuse.





PROGRAMME 12ÈME JOURNÉE





Samedi 5 mars





16 h 30: Jaraaf / Mbour PC





16 h 30: Diambars/ CENPS Excellence





16 h 30: Casa Sport / Teungueth Fc





16 h 30: AS Douane/ US Gorée





16 h 30: Génération Foot/ Dakar Sacré Cœur





Dimanche 6 mars





16 h 30: Linguère / Guédiawaye