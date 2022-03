Ligue 1 : 13ème journée : Guédiawaye / Casa et Teungueth Fc / AS Pikine, deux chocs pour le fauteuil

La 13ème et dernière journée de la phase aller du championnat se joue ce week-end. Deux belles rencontres seront à l’affiche. Au stade Amadou Barry, le leader Guédiawaye (22 pts), accueille Casa Sport (20 pts). Les banlieusards qui comptent deux points d’écart sur l'adversaire du jour, veulent gagner à domicile pour terminer la première phase du championnat à la première place. Toutefois, les « Crabes » n’auront pas la tâche facile, car le Casa aussi vise le fauteuil. L’autre match choc de la 13ème journée se joue au stade Ngalandou Diouf où le champion en titre, Teungueth (7ème, 15 pts), qui n’a plus gagné depuis six (6) journées, veut renouer avec la victoire pour écarter le doute qui commence à s'installer.







Pour arriver à ce dessein, les Rufisquois devront hisser leur niveau de jeu pour battre une formation de l’AS Pikine (2ème, 20 pts) en pleine bourre avec deux victoires d’affilée.







A Saly, Génération Foot sera l’hôte de Mbour PC. Les "Académiciens" ( 3ème, 20 pts) qui visent le fauteuil de leader, partent avec la faveur des pronostics face une équipe mbouroise qui est dans une mauvaise posture (10ème ,13 pts). Le Jaraaf qui compte le même nombre de points (20) que l’AS Pikine, Génération Foot et Casa Sport, se déplace chez le premier relégable, CNEPS Excellence (13ème ,11 pts. Les vert et blanc, emmenés par leur duo d’attaquants Bouly Jr Sambou et Albert Lamane Diène, convoitent la première place.







A Louga, le Ndiambour accueille l’As Douane pour un match des mal classés. Si le Ndiambour (14ème ,9 pts) est scotché à la dernière place, la Douane (12ème, 11 pts) n’est pas au mieux et sort d'une défaite contre l’US Gorée (0-2).







Au stade municipal de Mbao, l’Us Gorée (6ème , 16 pts) reçoit Diambars (11ème, 12 pts). Si les Insulaires veulent gagner pour rester au contact des équipes du haut du classement, Diambars de son côté espère un résultat positif pour sortir de la zone rouge.