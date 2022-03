Ligue 1 : 14ème journée: Guédiawaye/ AS Pikine, l’attraction au stade Me Abdoulaye Wade

La ligue 1 joue ce week-end sa 14ème journée. Et l’attraction sera le derby de la banlieue entre Guédiawaye (3ème, 22 pts) et l’As Pikine (4ème, 21 pts) qui devrait se jouer au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre entre rivaux de la banlieue a été reprogrammée au stade Amadou Barry le mercredi prochain.



L’autre match phare de la journée, sera sans aucun doute le choc entre le Jaraaf ( 5ème, 20 pts) et le leader Génération Foot (23 pts). Les académiciens de Déni Biram Ndao vont tenter de déjouer le piège des vert et blanc et leur redoutable buteur Bouly Jr Sambou pour garder jalousement la première place de la ligue 1. Le Casa (2ème, 23 pts) effectue un long déplacement dans la capitale pour y défier le Dakar Sacré-Cœur. Seule équipe à n’avoir pas encore concédé de défaite en championnat, l’équipe fanion de Ziguinchor guette un faux pas de Génération Foot pour s’emparer de la première place. Lanterne rouge du championnat, le Ndiambour (9 pts) accueille le Diambars à Saint-Louis. Les Lougatois dans une situation extrêmement difficile, doivent impérativement gagner pour éviter une crise qui guette sérieusement le club à cause de mauvais résultats.

A Thiès, CNEPS Excellence qui a surpris le Jaraaf (1-0) la semaine dernière, tentera d’enchainer un 2ème succès d’affilée en accueillant l’Us Gorée ( 8ème, 16 pts). Au stade Maniang Soumaré, la Linguère (7ème, 16 pts) qui n’a plus marqué depuis 5 matchs, sera l’hôte de Mbour PC (13ème ,13 pts) qui reste sur deux défaites contre Jaraaf (2-0) et Génération Foot (1-4).

Babacar SENE

Programme 14ème journée ligue 1

Samedi 19 mars 2022

16 h 30. Teungueth FC/ AS Douane

16 h 30. Mbour PC / Linguère

16 h 30. Dakar Sacré Cœur / Casa Sport

Dimanche 20 mars 2022

16 h 30. Jaraaf / Génération Foot

16 h 30. CNEPS/ US Gorée

16 h 30. Ndiambour / Diambars

mercredi 23 mars 2022

Guédiawaye / AS Pikine