LIGUE 1/ 14ème journée : Le leader Teungueth Fc en danger à Ziguinchor

Après une trêve de deux semaines, la ligue 1 reprend ce week-end avec la première journée retour. Leader avec quatre longueurs d’avance, Teungueth Fc rend visite au Casa Sport de Ziguinchor.







Les rufisquois dans une belle forme, sont irrésistibles ces dernières semaines avec trois victoires en quatre sorties. Ils seront un adversaire dangereux pour le Casa Sport. Toutefois, la formation sudiste, qui compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat Mahfouz Kandé (8 buts), est redoutable à domicile. Battu en match retard par Teungueth Fc, Douane ( 2ème, 22 pts) se déplace à Thiès pour y défier CNEPS Excellence avec comme objectif de se reprendre et rester au contact du leader. La formation gabelous meilleure attaque du championnat (20 buts) part avec la faveur de pronostic.





Troisième avec 21 points, Génération Foot connaît un coup d’arrêt depuis quatre matchs. En effet, les pensionnaires de Déni Birame Ndao n’ont pas gagné depuis 4 matchs. En accueillant le premier relégable rouge Gorée (13ème, 10pts), les grenats ont une belle opportunité de renouer avec le succès et convoiter la première place de Teungueth Fc. Avec 21 points, Diambars nourrit les mêmes ambitions. Les académiciens de Saly effectuent un déplacement dans la capitale pour y jouer la lanterne rouge Niary Tally (14ème, 7pts).







Au stade Alassane Djigo, As Pikine qui retrouve son public accueille Ndiambour. Les Pikinois qui comptent deux matchs en moins voudront entamer la phase retour avec un succès à domicile devant un Ndiambour qui peine à enchaîner les bonnes performances.







Dans le milieu du tableau, Dakar Sacré-Cœur joue le Stade de Mbour. Les deux formations qui sont dans une bonne dynamique, ont besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge.



Ligue 1 - Programme 14ème journée



Samedi 1er mai 2021



Stade Amadou Barry

16h30 NGB / Diambars



Stade Alassane Djigo

16h30 Dakar SC / Stade de Mbour



Dimanche 2 mai 2021



Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 Casa Sports / Teungueth FC



Stade Djibril Diagne

16h30 Génération Foot / US Gorée



Stade Alassane Djigo

16h30 AS Pikine / Ndiambour



Terrain CNEPS

16h30 CNEPS / AS Douane

Mbour PC / Jaraaf Remis