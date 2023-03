Ligue 1/ 15ème journée : Casa Sport / Génération Foot, l’attraction du week-end

La 15ème journée de Ligue 1 sera disputée ce week-end sur l’ensemble des terrains du pays. Le match phare du week-end va opposer le Casa Sport (3ème, 25pts) à Génération Foot (9ème , 16pts). Les deux équipes qui comptent respectivement un et deux matchs en retard voudront gagner ce match pour rester dans la course au titre.



À Saint-Louis, le leader Diambars (27 pts) rend visite à la Linguère (13ème, 12pts). Battue la semaine dernière par l’Us Gorée, la Linguère n’aura pas droit à l’erreur devant des académiciens qui veulent conserver leur première place. Deuxième à deux longueurs de Diambars, Guédiawaye (2ème ,25 pts) effectue un court déplacement dans la capitale pour y rencontrer Dakar Sacré Cœur (7ème, 18 pts). Les « Crabes » de Guédiawaye qui ont gagné 3 fois à l’extérieur depuis le début de la saison partent avec la faveur des pronostics.



Au stade Alassane Djigo, l’As Pikine (11ème, 14 pts) accueille l’Us Gorée(6ème, 20 pts). Les banlieusards qui n’ont pas gagné depuis la 8ème journée n’auront pas la partie facile devant des insulaires en pleine confiance qui restent sur une belle victoire devant la Linguère.



Vainqueur de Sonacos, la semaine dernière, Jaraaf reçoit l’As Douane. Dans leur antre du stade Iba Mar Diop, Moussa Ndiaye et ses partenaires voudront enchaîner une 2ème victoire devant une équipe de la Douane en mauvaise posture (12ème, 13 pts).



Classé à la 10ème place, Sonacos qui a enchaîné trois défaites est dans une situation difficile. Le club du Baol, qui effectue un déplacement chez Stade de Mbour (8ème, 17 pts), voudra éviter une 4ème défaite d’affilée qui pourrait installer la crise.



Au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC (5ème, 21 pts) reçoit CNEPS de Thiès (14ème ,7 pts). Toutefois, un doute plane au-dessus de ce match.



En effet, à cause de la crise qui sévit au sein du club thiéssois avec les malentendus entre dirigeants, la rencontre pourrait être reportée à une date ultérieure.



Ligue 1 : programme 15ème journée



Samedi 25 mars 2023



Stade Ngalandou Diouf



16 h 30 : Teungueth FC/ CNEPS Excellence



Stade Iba Mar Diop



16 h 30 : Jaraaf/ AS Douane



Dimanche 26 mars



Stade Parcelles Assainies



16 h 30 : Dakar Sacré Cœur / Guédiawaye FC



Stade Mawade Wade



16 h 30 : Linguère/ Diambars



Stade Caroline Faye



16 h 30 : Stade de Mbour / Sonacos



Stade Alassane Djigo



16 h 30 : AS Pikine / US Gorée



Stade Aline Sitoé Diatta



16 h 30 : Casa Sport / Génération Foot