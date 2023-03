Ligue 1/ 15ème journée : Diambars garde son fauteuil de leader, CNEPS sombre dans la crise

La quinzième journée de la Ligue 1 a été disputée ce week-end. En ramenant un précieux point de son déplacement à Saint-Louis contre Linguère (1-1), Diambars de Saly (28 pts) garde son fauteuil de leader.



Le Casa Sport (2ème, 26 points), qui pouvait profiter du match nul de Diambars pour s’emparer de la première place, a été tenu en échec sur son terrain par Génération Foot (1-1).



Dans le bas du tableau, l'As Pikine, qui n’avait plus gagné depuis la 8ème journée, s’est donnée un bon bol d’air en battant l’Us Gorée (1-0).



Autre équipe du bas du classement qui a réalisé une bonne opération, c’est l’As Douane. Les Gabelous ont surpris le Jaraaf (1-0). Avec cette importante victoire, l’As Douane (12ème ,16 points) compte maintenant trois points d’avance sur le premier relégable, la Linguère de Saint-Louis.



A Ngalandou Diouf, Teungueth FC a renoué avec la victoire en battant CNEPS (2-0). Ce match, qui avait été interdit une première fois, a finalement été joué après discussion entre dirigeants. Empêtré dans la crise, le CNEPS qui n’a pas encore gagné en championnat concède une neuvième défaite et compte désormais 12 points de retard sur le premier non relégable.



Au stade Caroline Faye, Stade de Mbour et Sonacos de Diourbel se sont partagées les points (0-0). Avec ce point décroché à l’extérieur, Sonacos occupe la dixième place avec 18 points. Quant au Stade de Mbour, il se hisse à la huitième place avec 18 points.



Le match Dakar Sacré Cœur / Guédiawaye FC a été reporté.



Au total, sur les six matchs joués, huit buts ont été marqués. Auteur du but de la Linguère contre Diambars (1-1), Souleymane Cissé a rejoint au classement des buteurs l’attaquant du Casa Sport Abdoulie Kassama avec 7 buts.



Ligue 1 : Résultats 1 (15ème journée)



Linguère / Diambars 1-1



Casa Sport / Génération Foot 1-1



Stade de Mbour / Sonacos 0-0



AS Pikine / US Gorée 1-0



Teungueth FC/ CNEPS 2-0



Jaraaf / AS Douane 0-1