Ligue 1/ 16ème journée : Le mano à mano AS Pikine et Teungueth Fc continue

Grâce a une quatrième victoire de rang et l’As Pikine et du deuxième succès d’affilée de Teungueth Fc, le mano à mano en tête de ligue 1 entre banlieusards et rufisquois continue de plus belle. Toutefois, le club pikinois (31 pts) qui a battu stade de Mbour (1-0) reste leader avec un point d’avance sur Teungueth Fc (30 pts qui a pris le dessus sur Niary Tally (1-0). Diambars n’ayant pas joué pour cause de compétition africaine, Génération Foot, grâce à sa victoire contre Dakar Sacré Cœur (1-0) prend la troisième place. Toujours dans le haut du tableau, l’As Douane n’y arrive plus. Les gabelous qui n’ont pas gagné depuis la 10ème journée, ont été contraints au match nul par Mbour Pc (2-2).







Casa Sport qui accueillait le premier relégable Gorée (13ème, 11 pts) a été lui aussi tenu en échec (2-2). Le club sudiste qui menait par deux buts d’écart a été rejoint sur le fil. Le Ndiambour de Louga quant à lui effectuait un déplacement à Thiès où il a réalisé la bonne opération de la 16ème journée en allant battre Cneps Excellence (1-0). Avec cette précieuse victoire, Ndiambour (11ème, 17 pts) s’éloigne de la zone dangereuse de relégation.

Pour rappel, le match Diambars / Jaraaf a été remis pour cause de compétition africaine.









Résultats 16ème journée

As Pikine / Stade de Mbour 1-0





Génération Foot/ Dakar Sacré Cœur 1-0

Niary Tally/ Teungueth Fc 0-1





Mbour Pc / Douane 2-2

Casa Sport / Us Gorée 2-2





Cneps Excellence / Ndiambour 0-1

Diambars / Jaraaf remis