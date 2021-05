LIGUE 1/16ème journée : Teungueth Fc sur les talons de l’As Pikine, Génération Foot/ DSC, choc des « Académiciens »

L’As Pikine

Avec trois succès de rang, l'AS Pikine, leader de la ligue 1 avec 28 points, a le vent en poupe. Les Banlieusards qui possèdent la meilleure attaque de ligue 1 (23 buts marqués), ont les atouts en main pour enchaîner une 4ème victoire et conserver leur fauteuil leader. Toutefois, ils n’auront pas partie facile devant une formation de Stade de Mbour qui a fait chuter Génération Foot lors de la 15ème journée.Deuxième avec un point de retard, Teungueth Fc (27 pts) rend visite à Niary Tally (14ème, 9 pts). Les Rufisquois qui comptent encore un match en moins, sont bien armés pour empocher les trois points de la victoire. Toutefois, les « Galactiques » de Niary Tally qui ont tenu en échec Diambars et Douane lors des journées précédentes, ne se présenteront pas en victime expiatoire. Souverain sur la scène africaine, le Jaraaf est à la peine en championnat avec deux défaites d’affilée. Les "vert et blanc" qui reçoivent Diambars (3ème, 25 pts) ne peuvent se permettre de perdre une troisième fois de suite.Classée à la 4ème place, Génération Foot (24 pts) accueille Dakar Sacré-Cœur (6ème, 21 pts) pour le duel des Académiciens. Les Grenats qui jouent devant leur public partent avec la faveur des pronostics. À Ziguinchor, Us Gorée (13ème, 10 pts) défie le Casa Sports. La formation sudiste, souvent très efficace devant son public, a tous les atouts en main pour glaner les trois points de la victoire.CNEPS Excellence (9ème, 19 pts) accueille Ndiambour (11ème, 14 pts). Thiessois et Lougatois ont besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse. Dans le bas du classement, Mbour PC (12ème, 11 pts) accueille Douane (5ème, 23 pts). Les Mbourois qui n’ont plus gagné depuis la 6ème journée tenteront de renouer avec le succès devant des Gabelous en panne d’inspiration depuis trois journées.