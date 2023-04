Ligue 1 / 17èm journée : Diambars récupère la première place, Génération Foot enchaîne

La lutte à distance dans le haut du classement entre Diambars, Casa Sports et Guédiawaye FC, continue de rendre la course au titre encore plus indécise. Leader au coup d’envoi à la faveur de sa victoire en match retard contre Dakar Sacré Cœur (1-0), Guédiawaye FC a été accroché à domicile par la Linguère de Saint-Louis (0-0). Avec ce match nul, les banlieusards perdent la première place du classement en faveur de Diambars (1er ,31 pts) qui a battu le Casa Sports (0-1). En effet, les académiciens de Saly ont incontestablement réalisé la bonne opération du week-end en allant battre le Casa Sport dans son antre d’Aline Sitoé Diatta (0-1). Avec cette précieuse victoire à l’extérieur, Diambars occupe la première place de Ligue 1 avec une longueur d’avance sur Guédiawaye FC (2ème, 30pts).



L'autre équipe qui a réalisé la bonne affaire du week-end, c’est Génération Foot. Les grenats sont allés battre le Jaraaf sur son terrain (0-1) grâce au 3ème but en 3 journées de Jean Louis Barthelemy Diouf. Avec ce succès, Génération Foot consolide sa 3ème place avec 29 points. Quant à sa victime du jour, le Jaraaf (8ème, 21 pts), il enchaîne un 3ème revers consécutif et se retrouve en mauvaise posture.



Dans le bas du tableau, Sonacos s’est donné un bon bol d’air frais en battant l’As Douane (2-0). Une victoire qui permet au club Baol-Baol (7ème, 21pts de s’éloigner de la zone de relégation.



Au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC (5ème, 25pts) et l’US Gorée (6ème, 24pts) ont fait match un but partout.



Avec la fête de Pâques, les matchs Stade de Mbour / CNEPS Excellence et AS Pikine / Dakar Sacré Cœur sont programmés le lundi 10 avril.



Ligue 1 : Résultats 17ème journée



Casa Sports / Diambars 0-1



Jaraaf / Génération Foot 0-1



Teungueth FC / US Gorée 1-1



Guédiawaye FC / Linguère 0-0



Sonacos / AS Douane 2-0