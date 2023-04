Ligue 1 / 18ème journée : Le choc Diambars / Teungueth et le derby dakarois US Gorée / Jaraaf, en attraction

Après les 32ème de finale de la Coupe du Sénégal, la Ligue 1 attaque ce week-end sa 18ème journée. Elle sera marquée par le choc entre Diambars et Teungueth FC. Les académiciens, éliminés en Coupe du Sénégal par le modeste club de Stade de Thiaroye, auront à cœur de battre les Rufisquois pour garder la première place du championnat.







Dauphin de Diambars, Guédiawaye FC (2ème, 30 pts) sera l’hôte de l’As Douane (12ème, 17 pts) pour une rencontre qui s’annonce intéressante. En effet, si Guédiawaye convoite la première place, l’As Douane quant à elle, voudra remporter les trois points pour s’éloigner de la zone de relégation.





Troisième au classement, Génération Foot est en train de faire une belle remontée avec trois victoires d’affilée. Les grenats (29 pts), qui accueillent Stade de Mbour, ont une occasion de s’emparer du fauteuil de leader. Au stade Iba Mar Diop, l’Us Gorée (6ème, 24 pts) affronte le Jaraaf(10ème, 21 pts) pour le grand derby dakarois. Dans ce match, le Jaraaf qui s’est séparé de son entraîneur aura un double défi : mettre fin à une série de trois défaites d’affilée et battre son grand rival de la capitale.





Quatrième au classement, le Casa Sports effectue un périlleux déplacement dans la capitale pour y jouer Dakar Sacré Coeur. Le club champion du Sénégal en titre, qui va d’abord effectuer un long voyage à Goudiry en Coupe du Sénégal avant de venir à Dakar, n’aura pas les ressources nécessaires pour gagner contre DSC.





Au stade Mawade Wade, la Linguère accueille As Pikine pour un match qui s’annonce crucial pour les deux équipes. En effet, si les Saint-Louisiens(13ème, 14pts) veulent quitter la place de relégation qu’ils occupent depuis quelques journées, les banlieusards eux aussi ont besoin de points pour se rassurer. Classé à la 14ème et dernière place du championnat, CNEPS Excellence (9 pts) accueille Sonacos de Diourbel. Le club thiessois, plus faible attaque de ligue 1(8 buts marqués) et plus mauvaise défense (24 buts encaissés) n’aura pas la partie facile devant une formation de Sonacos qui reste sur une belle victoire contre l’As Douane (2-0).





Programme 18ème journée Ligue 1





Samedi 15 avril 2023





Stade Iba Mar Diop





16 h 30: US Gorée/ Jaraaf





Stade Fodé Wade





16 h 30: Diambars / Teungueth FC





Dimanche 16 avril





Stade Mawade Wade





16 h 30: Linguère / AS Pikine





Stade Parcelles Assainies





16 h 30 : AS Douane/ Guédiawaye FC





Stade Maniang Soumaré





16 h 30 : CNPES Excellence / Sonacos





Stade Djibril Diagne





Génération Foot / Stade de Mbour