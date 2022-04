Ligue 1/ 19eme journée: AS Douane/ Génération Foot et CNEPS/ Casa, duel à distance pour la 1ère place

Ligue 1, 19e Journée Football

La 19ème journée de Ligue 1 se joue ce week-end sur l’ensemble des pelouses du pays. Génération Foot (1er, 33 pts) et Casa Sports (2ème, 33 pts), qui sont séparés au classement par une différence de but, vont continuer leur duel à distance en effectuant respectivement un déplacement chez l'As Douanes et chez CNEPS de Thiès. Les Grenats qui sortent d’une belle victoire contre l’AS Pikine auront à cœur d’enchaîner une 2ème victoire pour éviter un retour de son dauphin. En effet, le club ziguinchorois qui se déplace à Thiès pour y jouer CNEPS, guette un faux pas de Génération Foot pour récupérer le fauteuil de leader.





Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, le champion en titre, Teungueth FC (9ème, 20 pts), accueille Guédiawaye FC (3ème, 29 pts). Dans une très mauvaise posture avec deux défaites de rang, Teungueth est au bord de l’implosion. Une autre défaite installerait une profonde crise au sein du club. Son adversaire du jour Guédiawaye (3ème, 29 pts) qui reste sur deux succès de suite, veut continuer à mettre la pression sur Génération Foot et Casa.





Au stade Amadou Barry, l’AS Pikine (5ème, 26 pts) tentera de se refaire devant la Linguère. Toutefois, battus la semaine dernière par Génération Foot, les banlieusards n’auront pas la tâche face à une formation nordiste (6ème, 25 pts) qui est dans une bonne dynamique. Victorieux de la Douane la semaine dernière, Jaraaf sera l’hôte de Diambars (8ème, 24 pts). Les "Académiciens" qui ont connu un coup d’arrêt la journée précédente devant Mbour Pc (0-1), voudront se payer le scalp du Jaraaf pour rester au contact des équipes de tête.





A Louga, la lanterne rouge, Ndiambour (14ème, 16 pts), accueille Dakar Sacré Cœur (10ème, 20 pts). Les Lougatois, qui comptent 2 points de retard sur le premier non relégable, doivent impérativement gagner pour préserver leurs chances de rester dans l’élite.

Au stade municipal de Mbao, l’US Gorée (11ème, 20 pts) reçoit Mbour PC (13ème, 17 pts). Les Insulaires qui n’ont pas gagné depuis quatre matchs doivent réagir pour éviter la zone rouge.