Ligue 1 / 1ère Journée : Le choc Teungueth FC / AS Douane pour lancer la saison

Le choc Teungueth FC / AS Douane pour lancer la saison

Le championnat professionnel de football du Sénégal, saison 2022-2023, démarre ce samedi dans les quatre coins du pays. Et c’est un succulent choc entre Teungueth FC et l’As Douane qui va lancer la saison.





Classées respectivement 7ème et 6ème la saison écoulée, les deux équipes qui ont perdu des joueurs-cadres dans leurs rangs auront à cœur de démarrer la saison sur une victoire. Champion du Sénégal en titre, le Casa Sport de Ziguinchor qui a perdu son attaquant vedette Lamin Jarju parti au Soudan (Al Hilal) accueille le CNEPS de Thiès. Le club de la région Sud qui va disputer cette année une partie de ses matchs à domicile à Dakar pour cause de réfection de stade Aline Sitoé Diatta, voudra démarrer sur une bonne note pour ne pas frustrer ses nombreux supporters. Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf 2ème la saison passée accueille le promu Sonacos. Les « vert et blanc » de la Médina qui ont perdu les attaquants Bouly Jr Sambou (meilleur buteur la saison passée, 13 buts) et Albert Lamane Diène parti en Macédoine, qui ont aussi changé d’entraineur avec l’arrivée de Youssoupha Dabo à la place de Cheikh Gueye, voudront entamer la saison dans leur fief par un succès.





Classée à la 8ème place lors du dernier exercice, Diambars sera l’hôte de Dakar Sacré-Cœur pour le duel des académiciens. Au stade Caroline Faye, Stade de Mbour fête son retour dans l’élite en accueillant Guédiawaye FC. Avec l’arrivée de l’entraineur Cheikh Gueye, le club mbourois veut enclencher une nouvelle dynamique pour jouer les grands rôles en championnat. Toujours ambitieux avec son fidèle et nombreux public, l’AS Pikine qui a perdu son attaquant Lamine Corréa, va démarrer le championnat en accueillant Génération Foot qui évolue cette année sans son buteur Ngagne Fall parti au Maroc (Ittihad Riadhi Tanger).





À Saint-Louis, la Linguère accueille l’US Gorée. Les deux équipes qui ont perdu des joueurs importants comme Oumar Gningue et Babacar Ndiaye (Linguère) et Alassane Maodo Kanté (Gorée) sont en construction.





Programme première journée ligue 1





Samedi 15 octobre





Stade Ngalandou Diouf

17 h 00: Teungueth Fc / AS Douane





Stade Alassane Djigo

17 h 00: DSC/ Diambars





Stade Iba Mar Diop: Jaraaf/ SONAOCS





Dimanche 16 octobre





Stade Alassane Djigo

17 h 00: AS Pikine / Generation Foot





Stade Mawade Wade

17 h 00: Linguére / US Gorée





Stade Aline Sitoé Diatta