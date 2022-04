Ligue 1 / 20ème journée : Casa consolide son fauteuil de leader, Mbour PC sombre

Le Casa reste solide leader de la ligue 1 à l’issue de la 20ème journée ce samedi. Les « Essamay » qui ont dominé l’AS Pikine (7ème, 27 pts) à Ziguinchor (3-1), comptent six points d’avance sur Génération Foot (33 points et le Jaraaf qui a remporté le derby dakarois en écrasant l’US Gorée (3-1), grâce notamment à un but du meilleur buteur du championnat Bouly Jr Sambou.



Dans le haut du classement, Génération Foot et Guédiawaye ont été les grands perdants de la journée. En effet, les académiciens, qui étaient leaders il y a deux journées, ont sombré à domicile devant Diambars (1-3). Un deuxième revers de suite qui risque de plomber les chances des grenats dans la course au titre. Guédiawaye qui convoitait la troisième place a été battu (1-3) sur son terrain par CNEPS (12ème, 21pts). Dans la course pour le maintien, le Ndiambour a réalisé une bonne opération en allant battre la lanterne rouge Mbour PC (14me, 17 pts) (0-1). Avec ce précieux succès, les Lougatois occupent maintenant la 11ème place avec 22 points.