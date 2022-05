Ligue 1. 21ème journée : Casa chute, Jaraaf s’empare de la 2ème place, Mbour Pc au bord du gouffre

Le leader Casa Sport (39pts) battu par la surprenante équipe de l’AS Douane (4ème, 31 pts) (2-1), Jaraaf avait l’occasion de réduire l’avance du Casa Sport. Et les « vert et blanc » l’ont bien réussi en allant battre le Ndiambour à Louga (1-0). C’est Bouly Jr Sambou qui a marqué le but du Jaraaf sur penalty.



Génération Foot (3ème, 34 pts) qui restait sur deux défaites d’affilée, a été tenu en échec par l’US Gorée (0-0). Avec cette contre-performance, le club académicien rate une belle occasion de mettre la pression sur le Casa Sport.



A Saly, Diambars a écrasé la Linguère (3-0) grâce à un triplet de Meleye Diagne. Avec cette belle victoire, Diambars pointe à la 6ème place avec 30 points. Champion du Sénégal en titre, Teungueth FC a battu Mbour PC (3-1). Avec ce 2ème succès de rang, le club rufisquois se donne un bon bol d’air et s’éloigne de la zone rouge. Quant à Mbour Pc (14ème, 17 pts) qui concède sa 12ème défaite de la saison, il s’enfonce dangereusement dans le bas-fond du classement. Dans le bas du tableau, CNEPS Excellence de Thiès (11ème, 24 pts) a réalisé la bonne opération en battant l’AS Pikine (1-0).