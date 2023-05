Ligue 1/ 21ème journée : Génération Foot consolide son fauteuil de leader, Sonacos freine Diambars

La Ligue 1 a disputé, ce samedi, sa 21ème journée. Vainqueur du duel des extrêmes contre la lanterne rouge CNEPS (2-0), Génération Foot (41 pts) a consolidé sa première place au classement.



Avec cette victoire à l’extérieur contre la lanterne rouge, les grenats comptent désormais trois points d’avance sur Diambars (2ème, 38 pts) qui a été surpris par la Sonacos (0-1).



Au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC a pris le dessus sur l’AS Pikine (1-0). Les Rufisquois (6ème, 29 pts), qui n’ont plus gagné depuis cinq (5) matchs, renouent avec la victoire.



Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf a battu la Linguère (1-0). Le club médinois enchaîne une 2ème victoire et pointe à la 5ème place. Quant à la Linguère (13ème, 17 pts), elle retombe dans ses travers en concédant sa 10ème défaite de la saison.



Le match Douane / US Gorée a été remis pour cause de l’absence de quatre joueurs de l’Us Gorée qui participent à la Coupe du monde des moins des 20 ans.



Les matchs Guédiawaye / Casa Sports et Stade de Mbour / Dakar Sacré se jouent dimanche.



Ligue 1 : résultats 21ème journée.



CNEPS / Génération Foot 0-2



Jaraaf / Linguère 1-0



Teungueth FC / AS Pikine 1-0



Sonacos / Diambars 1-0



AS Douane / us Gor2e (remis)



Guédiawaye FC / Casa Sports (dimanche)



Stade de Mbour / Dakar Sacré(dimanche)