Ligue 1 / 22e journée : Génération Foot consolide sa place de leader

La 22e journée de la Ligue 1 a vécu ce dimanche. Génération Foot a battu Guédiawaye FC sur le score de 2-1 et consolide sa première place au classement. Avec cette 7e victoire consécutive, les Grenats comptent désormais trois points d'avance sur Diambars. L'institut de Saly, qui a dominé l'AS Douanes (3-0), conserve la deuxième place avec 38 pts.





Toujours dans le haut du tableau, le champion en titre, Casa Sports, a assuré à domicile en battant Teungueth FC 2-0. Grâce à cette deuxième victoire d'affilée, les "Casaçais" (36 pts) prennent la 3e place et continue de mettre la pression sur les deux premiers.





Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine (10e, 27 pts) a manqué l'occasion de s'éloigner de la zone de relégation en chutant devant le Jaraaf (0-1). Les Vert et Blanc (32 pts), qui enchaînent une 2e victoire, grimpent à la 5e place.





Dans le bas du classement, le Stade de Mbour (11e, 23 pts) a ramené un précieux point de son déplacement à Saint-Louis contre la Linguère (0-0). Au stade Iba Mar Diop, l'US Gorée et le CNEPS ont fait match nul 2-2. Ce résultat n'arrange pas les affaires du CNEPS (11 pts) qui reste scotché à la 14e et dernière place du classement. Le match entre Dakar Sacré-Cœur et la Sonacos est programmé pour le lundi.









Sur les 6 matchs joués, 13 buts ont été marqués.





Génération Foot / Guédiawaye 2-1





Diambars / AS Douane 3-0





Linguère / Stade de Mbour 0-0





AS Pikine / Jaraaf 0-1





US Gorée / CNEPS 2-2





Casa Sports / Teungueth FC 2-0