Ligue 1 - 23e journée : Teungueth FC file vers le titre, Diambars au bord du gouffre

La 23e journée de la Ligue 1, débutée samedi, s'est poursuivie ce dimanche avec quatre matchs au programme. En attendant la rencontre entre le Stade de Mbour et le Jaraaf, Teungueth FC a consolidé sa première place au classement en battant le Casa Sports (1-0). Grâce à cette précieuse victoire, le club de Rufisque (46 pts), qui compte huit points d'avance sur le Jaraaf, a franchi un pas important vers le titre de champion. Guédiawaye FC (3e, 36 pts), qui aurait pu maintenir le suspense dans la course au titre, a été balayé chez lui par Dakar Sacré-Cœur (0-4). Guédiawaye, qui compte 10 points de retard sur le leader Teungueth FC, à trois journées de la fin, ne peut plus prétendre au titre.





Dans la course au maintien, l’US Ouakam (9e, 26 pts) et la Linguère (8e, 27 pts) ont réalisé de bonnes performances grâce à leurs victoires respectives sur l’US Gorée (1-0) et Diambars (1-0). Avec cette 11e défaite de la saison, l'académie de Saly (14e, 18pts) s'enfonce dangereusement vers la Ligue 2.





Premier relégable, Jamono Fatick a pris le dessus sur le Sonacos (1-0). Une victoire précieuse qui permet au club du Sine de revenir à un point du premier non relégable, Casa Sports (12e, 23 pts).





Résultats 23e journée





Teungueth FC/ Casa Sports 1-0





Guédiawaye FC / Dakar Sacré-Cœur 0-4





US Ouakam / US Gorée 1-0





Linguère / Diambars 1-0





Jamono Fatick / Sonacos 1-0





Lundi 13 mai





Stade de Mbour / Jaraaf