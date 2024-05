Ligue 1, 24e journée : L'AS Pikine s'offre Teungueth FC et relance la course au titre

La 24e journée de Ligue 1 a été disputée ce week-end. Battu par l’AS Pikine (3-1), le leader Teungueth FC (46 pts) ne compte plus que quatre longueurs sur le Jaraaf (42 pts), qui a été accroché par Jamono Fatick (0-0). À deux journées de la fin du championnat, la course au titre est relancée.



Toujours dans le haut du classement, le Guédiawaye FC termine très mal sa saison. Les Crabes, battus par Diambars (2-1), enchaînent une 3e défaite consécutive. Quant à l'académie de Saly, sa victoire lui permet d'espérer un maintien.



Dans la lutte pour le maintien, le choc Casa Sports-Stade de Mbour s’est soldé par un match nul (2-2). Malgré ce point sauvé à domicile, le Casa (12e, 24 pts), premier non relégable, reste toujours dans la zone dangereuse, tandis que le Stade de Mbour (13e) reste à l’avant-dernière place (23 pts). En rapportant un précieux point de son déplacement chez l’US Gorée (0-0), la Linguère (8e, 28 pts) a fait un pas important vers le maintien.



Dans le duel des Académiciens, Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot se sont neutralisés (0-0). Un bon point pris pour Génération Foot (10e, 25 pts) dans la lutte pour le maintien. Au stade Lat Dior, la Sonacos et l'US Ouakam ont fait match nul (0-0).



Résultats 24e journée



AS Pikine / Teungueth FC 3-1



Jamono Fatick / Jaraaf 0-0



Sonacos / US Ouakam 0-0



US Gorée / Linguère : 0-0



Casa Sports / Stade de Mbour 2-2



Diambars / Guédiawaye FC 2-1



Dakar Sacré-Cœur / Génération Foot 0-0