LIGUE 1 / 24ème journée : Casa Sports sacré dès ce week-end ?

La 24ème et antépénultième journée de la Ligue 1 de football professionnel se joue ce week-end. Leader avec 5 points d’avance sur son poursuivant immédiat, le Casa Sports (43 pts) peut être sacré dans son fief d’Aline Situé Diatta en cas de victoire, combinée à des défaites du Jaraaf et de Génération Foot. Toutefois, le club de Ziguinchor n’aura pas la partie facile devant une équipe du Ndiambour (12ème, 25 pts) qui défendra crânement ses chances dans la lutte pour le maintien.



Dauphin du Casa Sport, le Jaraaf (2ème, 38 pts) devra impérativement battre Dakar Sacré-Cœur tout en espérant une défaite du Casa Sports pour maintenir le suspense. Génération Foot aussi n’aura pas droit à l’erreur en accueillant Guédiawaye FC (4ème, 35 pts). Les "Académiciens" doivent gagner tout en espérant un revers du Casa pour relancer la course au titre.





Dans le bas du tableau, Mbour PC (17 pts) et CNEPS (24 pts) jouent leur avenir dans l’élite du football national. Respectivement classés 14ème et 13ème, les deux clubs de la région de Thiès doivent gagner pour espérer se sauver dans les deux dernières journées. Fraichement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, la Linguère (9ème, 30 pts) accueille Teungueth FC (7ème, 31 pts). Les deux formations qui ne peuvent plus prétendre à grand chose en championnat, jouent un match sans enjeu.