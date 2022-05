LIGUE 1 / 24ème journée : Le Casa Sport à un point du titre, Mbour PC relégué

Le Casa Sport a fait un pas important vers le titre de champion. En effet, en battant le Ndiambour de Louga (3-1), le club phare de la capitale du sud compte désormais 6 points d’avance sur Génération Foot (40 pts). Pour la prochaine journée, le Casa n’aura besoin que d’un petit point pour remporter le championnat.



Dauphin du Casa avant cette journée, le Jaraaf a été contraint au match nul par Dakar Sacré-Cœur 0-0. Jaraaf tenu en échec, Génération Foot en profite pour s’emparer de la 2ème place grâce à sa victoire sur le Guédiawaye (3-1). Dans le bas du tableau, Mbour Pc a validé son ticket pour la ligue 2. Les « pélicans » battus une nouvelle fois à domicile (1-2) par CNEPS (11ème, 27 pts), compte désormais 9 points de retard sur le premier non relégable, US Gorée (12ème, 26 pts) qui a chuté devant l’AS Pikine (1-3). À Saint-Louis, dans un match sans enjeu réel, la Linguère (9ème, 31 pts) et Teungueth FC (7ème, 32 pts) ont fait match nul 1-1.

A noter que le match As Douane/ Diambars qui était programmé samedi, a été reporté pour cause de deuil national. Au total, 17 buts ont marqué sur les 6 matchs joués.

Muets cette semaine, Bouly Sambou (Jaraaf) et Ngagne Diagne (Génération Foot)/restent toujours en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations chacun. Buteur contre la Linguère, Paul Valère Bassene (Teungueth FC) pointe à la 3ème place avec 10 réalisations.





LIGUE 1. 24ème journée.

Résultats : Génération Foot / Guédiawaye 3-1

Jaraaf / Dakar Sacré-Cœur 0-0

Casa Sport / Ndiambour 3-1

Linguére / Teungueth FC 1-1

Mbour PC/ CNEPS 1-2

AS Pikine / US Gorée 3-1

AS Douane / Diambars reporté