Ligue 1 / 24ème journée : Teungueth FC vers le sacre, Casa Sport/ Stade de Mbour, bataille pour le maintien.

La 24ème et antépénultième journée de Ligue 1 s'annonce palpitante avec la course au titre et la lutte pour le maintien qui s'intensifient.







Leader du championnat avec 46 points, Teungueth FC peut être sacré champion dès ce dimanche en cas de victoire à l'extérieur contre l'AS Pikine (3ème, 41 points) et si dans le même temps, le Jaraaf (2ème, 41 points) ne s'impose pas face à Jamono Fatick (13ème, 22 points). Un scénario qui semble favorable aux Rufisquois, qui ont le vent en poupe.





Dakar Sacré Cœur (3ème, 36 points) ne peut plus prétendre au titre, mais a tout intérêt à gagner son match contre Génération Foot (10ème, 25 points) pour conserver sa place sur le podium. Génération Foot, de son côté, a besoin de points pour assurer son maintien en Ligue 1.





Quatrième au classement avec 36 points, Guédiawaye FC se déplace chez Diambars (14ème, 23 points), la lanterne rouge. Les banlieusards, qui restent sur deux défaites d'affilée, n'auront pas la tâche facile face à une équipe de Diambars qui, en cas de défaite, pourrait se retrouver en Ligue 2.





Le Casa Sport (12ème, 23 points) accueille Stade de Mbour (11ème, 23 points) dans un match crucial pour le maintien. Les deux équipes, à égalité de points, n'ont pas droit à l'erreur si elles veulent rester dans l'élite.





Sonacos (6ème, 31 points) reçoit l'US Ouakam (9ème, 26 points) avec l'objectif de monter sur le podium. Les Ouakamois, quant à eux, ont besoin de points pour assurer définitivement leur maintien.





Enfin, l'US Gorée (8ème, 27 points) reçoit la Linguère de Saint-Louis (15ème, 22 points). Si les Insulaires ne peuvent plus prétendre à grand-chose, la Linguère doit grappiller des points pour assurer son maintien en Ligue 1.





Ligue 1 : Programme 24ème journée





Samedi 18 2024





Stade Lat Dior





17h00 : Diambars / Guédiawaye





Stade Amadou Barry





17h00 : Dakar Sacré Cœur/ Génération Foot





Stade Djagaly Bagayoko





17h00 : US Gorée / Linguère





Dimanche 19 mai





Stade municipal de Ngor





17h00 : Jaraaf / Jamono Fatick





Stade Alassane Djigo





17h00 : AS Pikine / Teungueth FC





Stade Régional de Kolda





17h00 : Casa Sport / Stade de Mbour





Stade Lat Dior





17h00 : Sonacos / US Ouakam