Ligue 1/ 3eme journée : Casa Sport / Jaraaf, le « classico » du Sénégal en attraction

Match classico Jaraaf, Casa-sport

Après le report de la semaine dernière pour cause de la grève des transporteurs, la ligue 1 joue ce weekend sa 3e journée. Et c’est le choc entre le Casa Sport et le Jaraaf qui sera l’attraction de cette 3ème journée.





Après sa victoire de la journée précédente, le Jaraaf effectue un déplacement périlleux à Ziguinchor où le club fanion, le Casa Sport est à la recherche de son premier succès. Le leader de ligue 1 Diambars (4pts) accueille le promu Guédiawaye Fc. Les académiciens partent favoris devant des banlieusards qui sortent d'une défaite à domicile. Champion du Sénégal en titre, Teungueth Fc effectue un court déplacement au stade municipal de Mbao pour y défier Us Gorée. Les rufisquois qui veulent prendre la première place n'auront pas la tâche facile devant des Insulaires en quête de leur premier succès leur en championnat.





Au stade Alassane Djigo, As Pikine reçoit Mbour Pc. Les Pikinois qui ont affiché leurs ambitions cette année avec les recrutements de plusieurs joueurs de talents, espèrent lancer leur saison à domicile.





À Saint-Louis, Génération Foot sera l'hôte de la Linguère. Les Samba Linguère battus la semaine dernière par le Jaraaf (0-2), s'attaquent à une formation Grenat qui ne les réussit pas beaucoup. En effet, Génération Foot reste sur trois succès d'affilée dans ses déplacements à Saint-Louis.





À Thiès, CNEPS qui reste sur deux matchs nuls accueille Ndiambour qui a démarré la saison avec beaucoup de difficulté. Les Lougatois qui veulent éviter une crise précoce en début de saison, sont dans l'obligation de ramener un résultat positif de leur déplacement à Thiès.





Au stade Ibrahima Boye, l’As Douane qui sort d’une victoire à l’extérieur à Guédiawaye (2-1), tentera d’enchainer un 2ème succès de rang devant Dakar Sacré-Cœur qui compte deux matchs nuls.

Samedi 11 décembre 2021





Stade Ibrahima Boye

16 h 30 : As Douane/ Dakar Sacré Cœur

Stade Fodé Wade





16 h 30 : Diambars/ Guédiawaye Fc

Stade Aline Sitoé Diatta

16 h 30 : Casa Sport / Jaraaf





Dimanche 12 décembre 2021





Stade Municipal de Mbao

16 h 30 : US Gorée/ Teungueth Fc





Stade Alassane Djigo

16 h 30 : AS Pikine/ Mbour Pc





Stade Maniang Soumaré

16 h 30 : CNEPS/ Ndiambour





Stade Mawade Wade