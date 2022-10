Ligue 1/ 3ème journée : Teungueth FC garde sa 1ere place, Linguère administre une raclée à DSC

La Ligue 1 de football professionnel a disputé ce week-end sa 3ème journée. Et c’est le match Linguère / Dakar Sacré-Cœur joué au stade Mawade Wade qui a marqué les esprits. En effet, le club Saint-Louisien a administré une véritable raclée aux académiciens de Dakar (5-0).





Avec cette large victoire, les « Samba Linguère » lancent bien leur saison. Au stade Ngalandou Diouf, le derby du département de Rufisque a tourné à l’avantage de Teungueth FC qui a battu Génération Foot (1-0). C’est le jeune et très prometteur attaquant Boubacar Fall qui a marqué le seul but de la partie. Avec cette 3ème victoire d’affilée, Teungueth FC occupe seule la première place avec 9 points. A Ziguinchor, le champion en titre le Casa Sport se fait respecter à domicile en battant l’US Gorée (2-0) grâce à deux réalisations d’Aimé Tendeng et d’Abdoulaye Kassama. Avec ce succès, le Casa pointe à la 2ème place avec 7 points.





Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf (8ème, 4 pts) qui restait sur un match nul et une défaite, a décroché son premier succès de la saison en battant CNEPS (1-0). Avec ce 3ème revers, CNEPS occupe seul la dernière place du classement (0 pt). L’As Douane (7ème, 4pts), qui restait sur une victoire, a ramené un précieux point de son déplacement dans la petite Côte contre Stade Mbour (1-1).

Au stade Alassane Djigo, l’As Pikine a pris le dessus sur Diambars (1-0). Les banlieusards qui ont marqué dans les ultimes secondes sur penalty enchainent un 2ème succès et pointent à la 3ème place avec 6 points. L’autre club de la banlieue, Guédiawaye, a concédé le nul à domicile devant Sonacos (0-0).

Au total, 10 buts ont été marqués en sept matchs.





Ligue 1 : Résultats 3ème journée





Casa Sport / Gorée 2-0

Teungueth FC / Génération Foot 1-0





Linguère / Dakar Sacré-Cœur 5-0

Jaraaf / CNEPS 1-0





Guédiawaye / Sonacos 0-0