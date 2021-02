Ligue 1 : 50e victoire pour GF, Jaraaf seul leader

La 6e journée de Ligue 1 a vécu ce samedi soir.







Jaraaf a profité du match nul (0-0) entre Teungueth et Diambars pour prendre seul les commandes du championnat après sa victoire (1-0) devant Ndiambour, au stade Amadou Barry.





L'autre fait marquant de cette journée est la 50e victoire de GF en Ligue 1 sénégalaise. L'équipe du président Mady Touré a retrouvé des couleurs en battant Cneps de Thiès (0-2) au stade Lat Dior.





Une deuxième victoire de la saison synonyme de 50e victoire pour le club de Déni, cinq saisons après son arrivée dans l'élite.





Dans les autres rencontres, l’AS Douanes a partagé les points (1-1) avec Dakar SC et le Stade de Mbour et Mbour PC ont battu respectivement Niary Tally (2-1) et l’US Gorée (1-0).