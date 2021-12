Ligue 1- 5eme journée: Le leader Teungueth Fc en danger à Thiès, Linguère défie le Casa Sport à Aline Sitoé Diatta

Le leader Teungueth Fc en danger à Thiès, Linguère défie le Casa Sport à Aline Sitoé Diatta

La 5ème journée de la ligue 1 se joue ce mercredi dans l'ensemble des terrains du pays. Le leader Teungueth FC (8 pts) effectue un déplacement périlleux à Thiès pour y rencontrer Cneps (8ème, 5pts). En effet, battu dimanche dernier à Saint-Louis, Cneps Excellence voudra remporter une 2eme victoire à domicile.





Première relégable, AS Pikine (13ème, 2 pts), peine à lancer sa saison en dépit des nombreux recrutements effectués. En accueillant Génération Foot qui sort d'une défaite à domicile, les Banlieusards n'auront pas droit à l'erreur. Deuxième avec 7 points, Guédiawaye Fc affiche la forme avec deux victoires successives. Toutefois, les crabes n'auront pas la partie facile en allant défier le Ndiambour qui a perdu ses deux derniers matchs et qui sera qui dans l’obligation de gagner sous peine de sombrer dans la crise. A Ziguinchor, la Linguère (3ème, 7 pts) sera l'hôte du Casa Sport (5ème, 6 pts). Ce choc entre les deux premières finalistes de la pre mière édition de la ligue pro(2009) s'annonce intéressant, d'autant plus qu'elles sortent toutes deux de victoire.





Au stade Fod? Wade Saly, Diambars (7ème, 5pts) accueille Mbour Pc (4ème, 7pts). Les académiciens qui sont dans le dur depuis deux matchs, doivent gagner pour retrouver la confiance. Mais face aux Pélicans Pc qui ont le vent en poupe avec deux victoires d'affilée, Diambars n'aura pas la tâche facile.





Au stade Amadou Barry, la Douane (11ème, 4pts) joue le Jaraaf (9ème, 4pts). Les gabelous battus le dimanche dernier à Mbour, voudront battre le Jaraaf pour se donner de la confiance. A la peine depuis le début de la saison, l'Us Gorée (12ème, 3 pts) démarre la saison comme elle l'avait commencé. En accueillant Dakar Sacré-Cœur (10ème, 4 pts) qui reste sur quatre matchs nuls consécutifs, les Insulaires ont une occasion de décrocher la victoire.





Programme 5ème journée





Mercredi 22 décembre 2021





Stade Alassane Djigo

16 h 30. AS Pikine/ Génération Foot

Stade Maniang Soumaré

16 h 30. CNEPS Excellence/ Teungueth Fc





Stade Alboury Ndiaye

16 h 30. Ndiambour/ Guédiawaye Fc

Stade Fodé Wade

16 h 30. Diambars / Mbour Pc





Stade Amadou Barry

16 h 30. AS Douane / Jaraaf

Stade Aline Sitoé Diatta

16 h 30. Casa Sport / Linguère





Stade Municipal de Mbao