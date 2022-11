Ligue 1/ 6ème journée : AS Pikine / Guédiawaye, le derby de la banlieue, l’attraction de la journée

La 6eme journée de la Ligue 1 sera jouée ce weekend. En raison du match d’ouverture de la coupe du monde, 6 des 7 matchs de la 6ème journée seront disputés le samedi. Une journée qui sera marquée par le déplacement du leader Casa Sport à Saint-Louis.



Avec un point d'avance sur Diambars, Casa voudra garder son fauteuil de leader devant une formation de la Linguère (9ème, 5 pts) qui n'est pas au mieux de sa forme. Deuxième à un point du Casa, Diambars (9 pts) accueille le Jaraaf (5ème, 5 pts). Les académiciens de Saly qui convoitent la première place, voudront s’imposer à domicile.

Au stade Alassane Djigo, l’As Pikine (6ème, 8 pts) accueille Guédiawaye (4ème, 8 pts) pour le derby de la banlieue. Une rencontre entre les deux clubs de la banlieue qui s’annonce explosive. Au stade Ibrahima Boye, Dakar Sacré-Cœur (13ème, 5 pts) reçoit Teungueth FC (3ème, 9 pts). Un match important pour deux ces deux équipes qui doivent se relancer avec deux défaites d’affilée.