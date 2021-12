Ligue 1/6eme journée : Casa enchaîne un 3eme succès, Jaraaf enfonce Diambars

Le Casa Sport a enchaîné une 3eme victoire de rang en battant CNEPS excellent de Thiès (1-0). Avec cette victoire à domicile, la formation ziguinchoise reste leader (12 pts). Battu mercredi dernier par CNEPS, Teungueth fc s'est bien repris en battant Guédiawaye sur son terrain (3-0). Avec ce succès, les Rufisquois délogent leurs victimes du jour de la 2eme place.



Au stade Iba Mar Diop, Jaraaf a dominé Diambars (2-0). Avec cette victoire, le Jaraaf enfonce les académiciens dans le doute. A Saint-Louis, Linguère a pris le dessus sur As Pikine (2-1). Avec ce précieux succès, les hommes de Magib Diagne s'emparent de la 4eme place. Après deux défaites d'affilée, Génération Foot (8eme, 8pts) s'est rassuré à domicile en s'imposant devant As Douane (13eme, 4pts), 1-0. Après un début de saison difficile, l'Us Gor?e revient fort. Les Insulaires ont enchaîné une 2eme victoire en battant Mbour Pc (4-1). Après quatre matchs nuls et une défaite, Dakar Sacré-Coeur a décroché sa première victoire de la saison en enfonçant la lanterne rouge, Ndiambour (2-0). Au total, 17 buts ont été marqués dans les sept rencontres marquées par les larges victoires de Teungueth et de l'Us Gor?e.



Résultat

6eme journée



Jaraaf / Diambars 2-0

Mbour Pc/ Us Gorée 1-4



Guédiawaye / Teungueth 0-3

Linguère/ As Pikine 2-1



Casa Sport/ CNEPS 1-0

Dakar Sacré-Coeur/ Ndiambour 2-0.