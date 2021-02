Ligue 1 / 6ème journée. Diambars/ Teungueth, un choc pour la première place

La 6ème journée de ligue 1 sera marquée ce weekend par le choc entre le Diambars de Saly et Teungueth. Les académiciens de Saly premiers avec 10 points tenteront de renouer avec la victoire pour conserver leur place de leader. Très efficace à domicile, le Diambars emmené par son buteur Djibril Mbow a tous les atouts pour reprendre sa marche avant, après sa défaite contre Douane. Son adversaire du jour Teungueth Fc, qui compte le même nombre de points(10) sort d’une défaite à domicile contre le Jaraaf après trois victoires d’affilée, pourrait reprendre son fauteuil de leader en cas de victoire.Tombeur de Teungueth Fc dans le duel des « Africains », Jaraaf (3ème, 10) accueille Ndiambour de Louga au stade Amadou Barry. L’équipe « vert et blanc » en pleine confiance sera un adversaire difficile pour le Ndiambour (6ème , 7pts). Classée 4ème, la Douane qui a battu Jaraaf et Diambars lors de ses deux dernières sorties, a affiché ses ambitions en début de saison.Face à un tel adversaire, DSC qui alterne le bon et le moins bon, n’aura pas la tâche facile. Niary Tally (14ème) bon dernier avec seulement 3 points accueille Stade de Mbour (9ème, 6 pts). Génération Foot (10 ème, 5 pts) dans le creux de la vague en ce début de saison, se déplace à Thiès pour y rencontrer CNEPS Excellence (8ème , 6pts). Casa Sport ( 7ème , 6) reçoit AS Pikine (5ème, 8 pts) à Ziguinchor, tentera de renouer avec le succès après une défaite et un match nul.Ligue 1/ 6ème journéeVendredi 5 février 2021Stade Fodé WadeDiambars / Teungueth FcSamedi 6 février 2021Stade Amadou BarryJaraaf/ NdiambourStade municipal de MbaoNiary Tally/ Stade de MbourStade Lat DiopCNEPS / Génération FootStade Ibrahima BoyeDouane / Dakar Sacré CœurStade La TaniereMbour PC/ US GoréeStade Aline Sitoé DiattaCasa Sport / AS Pikine