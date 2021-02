Ligue 1 /7ème journée : Le derby mbourois en attraction

Jaraaf et Teungueth Fc en compétition africaine, l’attraction de la 7ème journée sera sans nul doute le derby mbourois entre Stade de Mbour (6ème ,9 pts) et Mbour Petite Cote (9ème, 7 pts). Les deux formations qui sortent de victoires vont tenter de prendre les trois points de la victoire pour le peloton de tête.





Même sans public à cause de la pandémie, ce match s’annonce très palpitant. Dans la foulée du bouillant derby de la Petite côte, le stade Alboury Ndiaye de Louga accueille en alléchant Ndiambour / Diambars. Les matchs Jaraaf/ Gorée et Teungueth Fc / Douane remis pour cause de compétitions africaines, les académiciens de Saly ont une occasion de s’emparer la première place en cas de victoire à Louga. Toutefois, Ndiambour qui revient d’une défaite voudra, lui, décrocher son premier succès à domicile.





Le Casa Sport qui marche au ralenti en début de saison, rend visite au Dakar Sacré-Cœur. Les deux équipes ont besoin de points pour se relancer après trois matchs sans victoire. En quête de points, Génération Foot qui battu CNEPS Excellence la semaine dernière, accueille dans son antre de déni Biram Ndao le dernier du classement Niary Tally (14ème, 3 pts). Les Grenats voudront enchaîner un deuxième succès de suite devant des galactiques en très mauvaise posture qui ont aussi perdu leur entraineur Pape Bouna Thiaw, renvoyé pour insuffisance de résultats.

As Pikine (5ème, 9 pts) reçoit CNEPS (12ème, 6 pts). Les banlieusards peuvent s’emparer de la 2ème place en cas de victoire.





Programme 7ème journée



Samedi 13 février 2021





Stade Alassane Djigo

16h00 AS Pikine / CNEPS

Dimanche 14 février 2021





Stade Alboury Ndiaye

16h00 Ndiambour / Diambars





Stade Alassane Djigo

16h00 Dakar Sacré Cœur / Casa Sports





Stade Bruno Metsu

16h00 Stade de Mbour / Mbour PC





Stade Djibril Diagne

16h00 Génération Foot / Niary Tally





Teungueth FC / AS Douane Remis