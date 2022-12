Ligue 1/ 8ème journée : Ce qu'il fallait retenir des différentes rencontres

La ligue 1 a disputé ce mercredi sa 8ème journée marquée par la belle victoire du Casa Sport devant le Guédiawaye fc (3-1). Avec ce succès à domicile, le champion du Sénégal en titre (17 pts) reprend son fauteuil de leader que détenait sa victime du jour.







Au stade Fodé Wade de Saly, Diambars a infligé à l’équipe de Sonacos sa première défaite de la saison (2-1). Avec ce succès, le club académicien (15 pts) passe devant Guédiawaye et prend la deuxième place. A Saint-Louis, le classique du championnat entre la Linguère et le Jaraaf a tourné a l’avantage du club Saint-Louisien qui a battu le Jaraaf (2-1). Avec cette précieuse victoire, la Linguère (11ème, 9 pts), qui n’avait plus gagné depuis quatre matchs, se donne un bol d’air. Quant au Jaraaf, il concède une 2ème défaite d’affilée.





Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine a pris le dessus sur Teungueth FC (2-0). Une belle victoire pour le club banlieusard qui a changé d’entraineur il y a une semaine. Dans le bas du tableau, l’Us Gorée (9ème, 11 pts) a glané trois précieux points en battant l’As Douane (1-0). Les gabelous, premiers relégables concèdent leur 3ème défaite en quatre matchs.





A Déni Biram Ndao, Génération Foot (4ème, 12 pts) a enchainé une 2ème victoire en battant CNEPS (2-0). Le club thiessois (14ème, 2 pts ) concède sa 6ème défaite en 8 matchs et enfonce dangereux dans le bas-fond du classement. Au stade Ibrahima Boye, Dakar Sacré Cœur (10ème, 10 pts) et Stade de Mbour (12ème, 8 pts) ont fait match nul (1-1). Au total, 17 buts ont été marqué en 7 matchs.









Ligue 1 : résultats 8ème journée

Linguère / Jaraaf 2-1

Casa Sport / Guédiawaye 3-1

Diambars / Sonacos 2-1





Dakar Sacré-Cœur / Stade de Mbour 1-1

Génération Foot / CNEPS 2-0





US Gorée / AS Douane 1-0