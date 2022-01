LIGUE 1/ 8ème journée: Jaraaf à Louga pour garder la 1ère place, le Casa en embuscade

8 e journee de la Ligue 1 au Sénégal

La ligue 1 joue ce week-end sa 8ème journée avant d’observer une pause d’un mois à cause de la CAN. Dès vendredi (aujourd'hui), Dakar Sacré-Cœur (5ème, 10 pts) et Guédiawaye (4ème, 11 pts) ouvriront le bal en s’affrontant au stade Alassane Djigo. Les crabes de Guédiawaye qui sont très efficaces hors de leur base, tenteront d’enchainer un 2ème succès d’affilée à l’extérieur.





Toutefois, devant une formation de Dakar-Sacré cœur qui sort d’une belle victoire contre Teungueth, la mission des banlieusards s’annonce difficile. Leader avec 13 points, le Jaraaf se déplace à Louga pour y défier le Ndiambour (14ème, 5 pts). Les Lougatois qui sont derniers du classement voudront se payer le scalp du Jaraaf pour se réconcilier avec leurs supporters.





Deuxième au classement, le Casa Sport (13 pts) guette un faux pas du Jaraaf pour prendre la première place. Malgré le départ de leur gardien de but pour la CAN, les Ziguinchorois qui accueillent AS Douane (12ème, 7 pts) partent largement favoris. Battu à domicile la semaine dernière par DSC, Teungueth (3ème, 11 pts) sera l’hôte de Mbour PC (10ème, 8 pts). Les Rufisquois doivent réagir devant une formation mbouroise qui a enchaîné deux défaites.





Au stade Alassane Djigo, l’As Pikine première relégable (13ème, 6 pts) reçoit CNEPS Excellence de Thiès (8ème, 8 pts). Les Pikinois qui peinent à enchaîner les victoires, voudront partir à la trêve avec une victoire. Au stade Mawade Wade de Saint-Louis, la Linguère (6ème, 10 pts) croisera le fer avec le Diambars de Saly (11ème, 7pts). Les Saint-Louisiens qui restent sur une amère défaite contre Douane (0-1), voudront remporter les trois devant une formation académicienne qui n’a plus gagné depuis la première journée.