LIGUE 1/ 8ème journée: Le Casa reste leader, Linguère assure à domicile, Diambars dans le bas-fond

Le Casa Sport a consolidé sa place de leader à la faveur de sa victoire à domicile contre AS Douane (2-1). Avec ce succès, le Casa Sport (16 pts)) compte deux points d’avance sur le 2ème Jaraaf (14 pts) tenu en échec par la lanterne rouge, Ndiambour (0-0).





Vainqueur de CNEPS la semaine dernière, Guédiawaye a enchaîné un 2ème succès à l’extérieur en allant battre Dakar Sacré-Cœur (1-0) au stade Alassane Djigo. Avec cette belle victoire, le promu (14 pts) occupe la 3ème place. À Saint-Louis, la Linguère a pris le dessus sur Diambars (1-0). Avec cette 4ème victoire à domicile, les Saint-Louisiens (13 pts) occupent la 4ème place. Avec ce 3ème revers en 8 matchs, Diambars (12ème, 7 pts) s'enfonce dangereusement dans bas-fond du classement.

À Déni Birame Ndao, Génération Foot (6ème, 12 pts) s’est rassuré en battant US Gorée (2-0). Au stade Maniang Soumaré, Teungueth Fc (5ème,12 pts), champion en titre a été tenu en échec par Mbour Pc (2-2). Battu à Saint-Louis la semaine dernière, l’AS Pikine s’est bien repris à domicile en battant CNEPS Excellence (2-0). Une victoire qui place les banlieusards à la 8ème place du classement avec 9 points.

Au total, 13 buts ont été marqués en 7 matchs. Bouly Junior Sambou du Jaraaf occupe la première du classement des buteurs avec 5 réalisations, suivi de Babacar Gueye Sene (Linguère) 4 buts et Alioune Lindor Diop (US Gorée) 4 buts. Pour rappel, à cause de la CAN, le championnat prend une pause d’un mois.

Ligue 1. Résultats 8ème journée

Dakar Sacré-Cœur / Guédiawaye 0-1





Génération Foot/ US Gorée 2-0

AS Pikine/ CNEPS 2-0





Linguère/ Diambars 1-0

Casa Sport / Douane 2-1





Jaraaf / Ndiambour 0-0

Mbour PC/ Teungueth Fc 2-2