Ligue 1, 9e journée : De rudes derbys pour la reprise

Après plus d’un mois de trêve pour le besoin de la Can 2021, la Ligue 1 sénégalaise reprend ses droits ce weekend avec la 9e journée. Plusieurs derbys entre de grosses pointures de l’élite du football sénégalais sont au menu de cette étape du championnat.





Le plus attendu de ces chocs est, sans doute, la confrontation entre Teungueth Fc et le Jaraaf, prévue ce samedi à partir de 16 heures 30 au stade Ngalandou Diouf. Le champion en titre, Tfc qui est actuellement à la 5e place avec 12 points, est à la recherche d’une victoire pour se hisser sur le podium et se relancer dans la lutte pour conserver son titre. Son adversaire, qui est actuellement à la 2e place derrière le Casa Sport (16 points) avec un total de 14 points, veut profiter de cette journée pour s’installer sur le fauteuil de leader.





La rencontre Diambars-Casa Sport promet aussi de rudes duels. Les académiciens qui sont dans une mauvaise posture (12e, 7 points) vont essayer de renverser le leader, Casa Sport, pour s’éloigner de la zone rouge.





L’As Douanes (13e, 7 points) et l’As Pikine (9e, 9 points), qui n’ont pas fait un bon début de saison, se croisent, ce samedi. Ils ont tous besoin de victoire pour sortir la tête de l’eau.





Voici le programme





Samedi 12 février





16 h 30: Douane-Pikine





16 h 30 : Diambars-Casa Sport





16 h 30 : Tfc-Jaraaf





Dimanche 13 février





16h 30 : Ndiambour-Génération foot





16 h 30 : Cneps-Dakar Sacré-cœur





16h 30 : Gorée-Linguère





16h 30 : Gfc-Mbour pc