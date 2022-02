LIGUE 1/9ème journée : Bonne opération pour Guédiawaye, Ndiambour en eaux troubles

Après une pause d’un mois pour cause de la CAN, le championnat professionnel de football a repris ce week-end. Le leader Casa Sport (17 pts) accroché à Saly par Diambars (0-0), Guédiawaye en profité pour prendre la 2ème place. Les Crabes qui ont battu Mbour PC (1-0) comptent maintenant le même nombre de points que le Casa (17 pts). Dans le choc phare de la 9ème journée, Teungueth Fc et Jaraaf ont fait match nul (1-1). Avec ce match à l’extérieur, le Jaraaf rétrograde à la 3ème place.



À Mbao, L’Us Gorée a pris le dessus sur la Linguère (1-0). Avec ce succès, les Insulaires font un bond de deux places et occupent la 7ème place. À Louga, le Ndiambour continue de s’enfoncer dangereusement dans le bas-fond du classement. En effet, les Lougatois qui accueillaient Génération Foot, ont encore perdu à domicile (0-2).

À Thiès, CNEPS Excellence (9ème, 9 pts) et Dakar Sacré-Cœur (8ème, 11 pts) ont fait match nul (0-0). C’est le même résultat qui a sanctionné la rencontre entre l’AS Douane (13ème ,8 pts) et l’AS Pikine (0-0). Auteur du but égalisateur contre Teungueth Fc, l’attaquant du Jaraaf, Bouly Jr Sambou occupe seul la première place du classement des buteurs avec 6 buts.