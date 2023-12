Ligue 1/9ème journée : Teungueth FC chez Sonacos pour consolider sa place de leader, un sulfureux Jaraaf/ AS Pikine à Iba Mar Diop.





La Ligue 1 dispute ce week-end sa 8ème journée. Elle sera marquée par le déplacement du leader Teungueth FC chez Sonacos de Diourbel et un affrontement tendu entre Jaraaf et AS Pikine à Iba Mar Diop.





Premier au classement, Teungueth FC, qui reste sur deux victoires consécutives, voudra enchaîner avec un troisième succès pour consolider sa position de leader. Au stade Iba Mar Diop, Jaraaf (2ème, 13 pts) accueille l'AS Pikine (4ème, 11 pts) pour l'attraction du week-end. Les deux équipes, entretenant une certaine rivalité, chercheront à remporter ce match pour accumuler le maximum de points et se hisser au sommet du classement.





Troisième au classement, Dakar Sacré Cœur (13 pts) reçoit l'Us Ouakam (7ème, 8 pts). Les académiciens de DSC, aspirant à la première place, n'auront pas la tâche facile face à l'USO, qui reste sur une belle victoire contre Guédiawaye FC (2-0). Au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC (8ème, 8pts) tentera de se reprendre en accueillant la Linguère de Saint-Louis (5ème, 10 pts).





Dans le bas du classement, le Casa Sports (2pts), bon dernier et séparé de son entraîneur Ansou Diadhiou, n'aura pas le droit à l'erreur en accueillant Génération Foot (9ème, 9 pts), qui cherchera à se refaire après sa défaite lors de la journée précédente contre Jaraaf (3-0).





Avant-dernier au classement, l’Us Gorée reçoit le Stade de Mbour (11ème, 6 pts). Les Insulaires (13ème, 4 pts), à qui trois points ont été retirés suite à la décision de la commission de recours de reprogrammer son match contre Génération Foot, voudront remporter ce duel pour sortir de la zone rouge.





Au stade Lat Dior, Jamono (6ème, 9pts) sera l'hôte de Diambars (10ème, 6 pts). Les académiciens, ayant besoin de points pour quitter la zone dangereuse, devront se méfier de l'équipe du Sine, très performante à l'extérieur.









Programme 9ème journée Ligue 1





Samedi 16 décembre 2023





Stade Lat Dior





16 h 30 Diambars / Jamono Fatick





Stade Iba Mar Diop





16 h 30 Jaraaf / AS Pikine





Dimanche 17 décembre





Stade Alassane Djigo





16 h 30 Dakar Sacré Cœur / US Ouakam





Stade Iba Mar Diop





16 h 30 Us Gorée / Stade de Mbour